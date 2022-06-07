Adıyaman'da teröristlere ait silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Adıyaman
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kırsalda yaptığı arama tarama faaliyetlerinde, toprağa gömülü bir uzun namlulu silah, 8 şarjör, 211 mermi, 2 büyük tüp, kıyafet ve yaşam malzemeleri bulundu.
Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda imha edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.