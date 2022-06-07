Dolar
16.74
Euro
17.88
Altın
1,850.99
ETH/USDT
1,761.80
BTC/USDT
29,600.00
BIST 100
2,640.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Adıyaman'da teröristlere ait silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Orhan Pehlül   | 07.06.2022
Adıyaman'da teröristlere ait silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Adıyaman

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kırsalda yaptığı arama tarama faaliyetlerinde, toprağa gömülü bir uzun namlulu silah, 8 şarjör, 211 mermi, 2 büyük tüp, kıyafet ve yaşam malzemeleri bulundu.

Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda imha edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek
Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Adıyaman'da teröristlere ait silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Kalın ve Önal, NATO Genel Sekreteri Kabine Direktörü Jenssen ile görüştü
Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait mağara, sığınak, silah ve mühimmat kullanılamaz hale getirildi

Benzer haberler

Adıyaman'da teröristlere ait silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Adıyaman'da teröristlere ait silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 36 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

Türkiye, İtalya'ya terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı yineledi

Türkiye, İtalya'ya terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı yineledi
Gerger Kalesi'nin restorasyonu için ilk adım atıldı

Gerger Kalesi'nin restorasyonu için ilk adım atıldı
YPG/PKK'nın SMO hatlarına sızma girişimi engellendi

YPG/PKK'nın SMO hatlarına sızma girişimi engellendi