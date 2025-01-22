Dolar
35.65
Euro
37.13
Altın
2,757.35
ETH/USDT
3,276.00
BTC/USDT
104,111.00
BIST 100
10,105.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yangın faciasının yaşandığı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel’in önünden yayındayız.
logo
Gündem

Konya'da 25 metre derinliğinde obruk oluştu

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yaklaşık 8 metre çapında ve 25 metre derinliğinde yeni obruk oluştu.

Fatih Arslan  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Konya'da 25 metre derinliğinde obruk oluştu Fotoğraf: Fatih Arslan - AA

Konya

Hotamış Mahallesi Hüyük mevkisinde, Bekir Uzundemir'e ait tarlada yeni bir obruk meydana geldi.

Yaklaşık 8 metre çapında ve 25 metre derinliğindeki obruk, bölge sakinlerini tedirgin etti.

Hotamış Mahallesi'nde obrukların genellikle daha büyük çaplarda oluştuğunu belirten bölge halkı, Hüyük obruğunun çevresinde 50 metre çapında iki obruğun daha bulunduğunu aktardı.

Bölgedeki obruk oluşumlarının gözlemlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması için ilgili kurumlar çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Konya'da 25 metre derinliğinde obruk oluştu
Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a, gözaltı sayısı 11'e yükseldi
Kartalkaya'daki yangından anne, kızı ve iki torunu pencereden atlayarak kurtuldu
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın adı sınava girdiği Sivas'taki spor salonunda yaşatılacak

Benzer haberler

Konya'da 25 metre derinliğinde obruk oluştu

Konya'da 25 metre derinliğinde obruk oluştu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet