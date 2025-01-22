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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Tüpraş Stadyumu’nda Athletic Bilbao ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi maçı sonrası basın toplantısı düzenliyor.
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Gündem

Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı

Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.

Zafer Fatih Beyaz  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı

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