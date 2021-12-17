Kocaeli'de yaklaşık 3 ton sahte içki ele geçirildi
4 şüpheli yakalandı.
Kocaeli
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaklaşık 3 ton sahte içki ele geçirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Derbent Mahallesi'nde bir depoya operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 3 ton sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin, karton mukavvaların arkasına kurduğu şişeleme hattına el konuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.