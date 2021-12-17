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Kocaeli'de yaklaşık 3 ton sahte içki ele geçirildi

4 şüpheli yakalandı.

Şahin Oktay, İbrahim Aktaş   | 17.12.2021
Kocaeli'de yaklaşık 3 ton sahte içki ele geçirildi

Kocaeli

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaklaşık 3 ton sahte içki ele geçirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Derbent Mahallesi'nde bir depoya operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 3 ton sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, karton mukavvaların arkasına kurduğu şişeleme hattına el konuldu.

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