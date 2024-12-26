Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Kırklareli
Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.
Kar, Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkilerinde etkisini gösteriyor.
Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.
Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının aralıklarla hafta sonuna kadar sürmesi öngörülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.