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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda bir tankerin arıza yapması nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

İrem Demir, Ali Cevahir Aktürk  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Yalova'dan Rusya'ya gitmekte olan 274 metre uzunluğunda, 50 metre genişliğindeki Panama bayraklı "Cordelia Moon" isimli tanker Boğaz'dan geçiş yaparken Yeniköy önlerinde arızalandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince tankerin çekilmesi için çalışma başlatılırken, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, saat 13.50 itibarıyla geçici olarak çift yönlü askıya alındı.

Kıyı Emniyetine bağlı 3 bot ile sahil güvenlik birimlerinin nezaretinde tankeri kurtarma çalışması sürüyor.

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