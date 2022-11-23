Dolar
18.63
Euro
19.24
Altın
1,734.16
ETH/USDT
1,160.00
BTC/USDT
16,466.00
BIST 100
4,797.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kırklareli'nde KBRN tatbikatı

Kırklareli'nde Sağlık Müdürlüğünce "Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Özgün Tiran   | 23.11.2022
Kırklareli'nde KBRN tatbikatı

Kırklareli

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) 2022'nin "Tatbikat Yılı" olarak ilan edilmesi kapsamında Organize Sanayi Bölgesinde KBRN tatbikatı yapıldı.

Senaryoya göre, 112 Acil Çağrı Merkezine, amonyak gazı taşıyan bir tankerden kaçak olduğu ihbarı geldi.

Bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve ilgili kurum personelleri sevk edildi.

Müdahale ekiplerince gerekli yol, çevre ve saha güvenlik önlemlerinin alınmasıyla koruyucu kıyafet giymiş kurtarma personeli tarafından amonyak gazından etkilenen 3 kişiye müdahale edilip arındırma işlemleri gerçekleştirildi.

Ardından gazdan etkilenenler sağlık ekiplerince sağlık kurumlarına sevki sağlandı. Tatbikat, kimyasal yayınlan bölgede görev yapan kurtarma personelinin kimyasaldan arındırılmasıyla tamamlandı. 9 kurumun katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta yaklaşık 70 personel görev aldı.

Bu arada bölgede etkili olan sağanak tatbikatın sürdürülmesini zorlaştırdı.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine ilgili kurumlarla tatbikatın başarıyla gerçekleştirildiğini anlatarak tüm personele teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ'nün 'mülkiye' yapılanması davası yeniden karara bağlandı
Bodrum'da sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor
İstanbul'daki terör saldırısında ölen Ecrin'in adının verildiği okula tabela asıldı
Bursa'da sanatçı Eşref Kolçak'ın aracını çalmak isteyen 3 kişi yakalandı
Evde sabitlenmeyen eşya depremde yaralanmalara neden oluyor

Benzer haberler

Kırklareli'nde KBRN tatbikatı

Kırklareli'nde KBRN tatbikatı

Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet