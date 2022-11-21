Dolar
18.62
Euro
19.10
Altın
1,741.72
ETH/USDT
1,122.10
BTC/USDT
16,000.00
BIST 100
4,524.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya’da 12. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuşuyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Haftası kapsamında basın temsilcileriyle Hakimevi'nde bir araya geldiği programda konuşuyor
logo
Gündem, Katar 2022

Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Savunma Bölüğü, FIFA 2022 Dünya Kupası'nda kimyasal ve nükleer tehdide karşı etkin rol alıyor.

Ali Kemal Akan, Sarp Özer   | 21.11.2022
Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Ankara

Katar hükümeti, dost ve müttefik ülkelerden, silahlı kuvvetlere ait unsurlarla organizasyonun güvenliğine katkıda bulunmalarını talep etti.

Katar Silahlı Kuvvetlerine katkı sağlamak üzere Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, İtalya, Fransa ve Pakistan'ın katılımıyla Birleşik Müşterek Görev Kuvveti oluşturuldu.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen MİLGEM TCG Burgazada'nın yanı sıra KBRN savunma bölüğü, Patlayıcı Madde Keşif İmha (PMKİ), bomba arama ve dronsavar timlerinin de yer aldığı Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, bugün başlayacak FIFA 2022 Dünya Kupasında görev yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Meclis'e gönderilen tezkerenin Genel Kurul'da kabulünün ardından yola çıkan TCG Burgazada, FIFA 2022 Dünya Kupası kapsamında Katar'da görevine başladı.

Birleşik Müşterek Görev Kuvveti oluşturuldu

Organizasyonun güvenliğinin sağlanması maksadıyla hayata geçirilen Birleşik Müşterek Görev Kuvveti, oluşturulan koordinasyon merkezinden sevk ve idare edilecek.

Dünyanın en prestijli spor organizasyonları arasındaki FIFA 2022 Dünya Kupası'nın güvenliğine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları da önemli görev üstlendi.

Katar'ın başkenti Doha'daki askeri üsse konuşlanan KBRN savunma bölüğü, envanterindeki ekipmanlarla her türlü kimyasal, biyolojik, ve nükleer saldırıya müdahale için 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Alanında uzman, her türlü imkan ve kabiliyete sahip savunma bölüğü, olası bir acil durum karşısında alınabilecek önlemlere karşı hazırlanan çeşitli senaryoları da sürekli çalışıyor.

Mehmetçik, turnuva süresince özellikle sivillerin KBRN kirliliğinden korunması ve arındırılması için görev yapacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Sinop, Kent Meydanı Millet Bahçesi'ne kavuşmak için gün sayıyor
Rektörler terör saldırısının yaşandığı İstiklal Caddesi'ne karanfil bıraktı
Marmara Denizi'nde lodos etkisini sürdürüyor
Yargıtay, banka şifresi kırılarak yapılan hırsızlığı 'nitelikli' saydı

Benzer haberler

Terör yuvalarına 'Pençe' darbesi

Terör yuvalarına 'Pençe' darbesi

Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı

"Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nın detayları ortaya çıktı

Dünya Kupası tarihinin en gollü turnuvası İsviçre'de

Dünya Kupası tarihinin en gollü turnuvası İsviçre'de
Dünya Kupalarının ilginç tarihi

Dünya Kupalarının ilginç tarihi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet