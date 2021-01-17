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Bilim Teknoloji

Görünmeyen tehditler İHA ile tespit edilecek

HAVELSAN, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) risklerin tespiti ve koruyucu tedbirlerin hızla alınmasına yönelik olarak geliştirdiği milli teknolojileri insansız hava aracına (İHA) entegre etti.

Göksel Yıldırım   | 17.01.2021
Görünmeyen tehditler İHA ile tespit edilecek

Ankara

KBRN olayları; kasten, kaza yoluyla veya doğal afetler sonucu tehlikeli maddelerin ortama yayılarak insan ve çevre üzerinde ölümcül etkiler oluşmasına yol açıyor.

Yoğun bölgesel ve hibrit çatışma ortamı, terörist saldırılar, sanayi ve endüstri sahalarında yaşanan gelişmelerin KBRN tehdit ve tehlikelerini artırması gibi gelişmeler bu alanda savunma yeteneğinin geliştirilmesini, riskleri azaltmak için gerekli tedbirlerin alınmasını zorunlu kılıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk savunma sanayisi şirketi HAVELSAN bu ihtiyaçtan yola çıkarak, komuta kontrol sistemlerinde edindiği deneyimi KBRN savunması alanına yansıttı. Şirket, askeri ve sivil tüm unsurların ihtiyaçlarını aynı çatı altında karşılayacak uçtan uca çözüm getiren bir KBRN ürün ailesi oluşturdu.

Zorlu harekat ortamları için tasarlandı

Şirket, KBRN tehlikelerin ortamda tespitiyle başlayan ve karar vericilerin önüne KBRN taktik resminin konulmasıyla devam eden KBRN Olay Yeri Yönetimi sürecinde çözüm için çeşitli otonom keşif sistemleri geliştiriyor.

Bu amaçla daha önce insansız kara aracından yararlanan HAVELSAN, bu kez geliştirdiği teknolojileri bir İHA'ya entegre etti. HAVELSAN Otonom KBRN Keşif Hava Sistemi, KBRN keşif platformlarına, operasyonların kısıtlandığı zorlu harekat ortamında tamamlayıcı bir keşif birimi olarak hizmet vermek üzere tasarlandı.

Testleri başarıyla gerçekleştirilen sistem, zaman çizelgesine uyumlu olarak oluşturulan uçuş paterninde ve keşif düzeninde görev yapıyor.

Sistem, uzaktan tespit cihazlarıyla yapılan algılamada karşılaşılan hatalı ölçüm riskini noktasal tespit cihazlarıyla yaptığı ölçümlerle azaltıyor.

Saniyeler içinde resim ortaya çıkıyor

Gerçek zamanlı meteoroloji bilgilerini kullanarak NATO standartlarında kirlilik ve tehlike bölgelerini hesaplayarak sergileyen ve haritalandıran sistem, raporlama ve ikaz süreçlerini işleten ve elde edilen verilerin KBRN karar destek sistemlerine aktarılmasını sağlayan bütünleşik bir çözüm sunuyor.

HAVELSAN Otonom KBRN Keşif Hava Sistemi hava ve yer platformlarında yine şirket tarafından geliştirilen KBRN Köprü ve KBRN Haber ürünleri kullanılıyor.

Dikey iniş ve kalkış kabiliyetli, sabit ve döner kanatlı, değişken hacimli bir platforma sahip olan HAVELSAN Otonom KBRN Keşif Hava Aracı, geniş KBRNP algılayıcı seçeneklerinden biri olan yerli ve milli kimyasal algılayıcı ile donatıldı.

Araçla toplanan veriler, meteorolojik ve coğrafi veriler de hesaba katılarak analiz ediliyor. Böylece meydana gelen olayın hangi bölgeleri ne zaman etkileyeceği, yayılım hesaplamaları ortaya konulup kullanıcılara bir karar destek mekanizması sağlanıyor.

HAVELSAN KBRN ürün ailesiyle gerçek zamanlıya yakın çok hızlı şekilde durum teşhisi yapabiliyor, verilerin aktarılmasından itibaren meteorolojik verilerle birleştirip saniyeler içinde gerekli yayılım hesapları modellenebiliyor.

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