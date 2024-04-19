Dolar
32.60
Euro
34.80
Altın
2,380.13
ETH/USDT
3,100.10
BTC/USDT
64,755.00
BIST 100
9,480.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kırklareli'nde devrilen yolcu otobüsündeki 11 kişi yaralandı

Kırklareli'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Ufuk Ertop, Özgün Tiran  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
Kırklareli'nde devrilen yolcu otobüsündeki 11 kişi yaralandı Fotoğraf: Ufuk Ertop/AA

Kırklareli

Bulgaristan'a gitmek için İstanbul'dan hareket eden Halit Karasu idaresindeki Metro Turizm'e ait X3362KC Bulgaristan plakalı yolcu otobüsü Dereköy Sınır Kapısı'na 50 kilometre kala Kavaklı beldesi Koru mevkiinde yoldan çıkarak devrildi.

Sürücünün de yer aldığı 11 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Cemalettin Akyüz bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

Ekipler, otobüsü devrildiği yerden kaldımaya çalışıyor.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurdun iç ve batı kesimleri için fırtına uyarısı
Milli Savunma Bakanlığının "Savunma Muhabirliği Eğitimi" başladı
Kırklareli'nde devrilen yolcu otobüsündeki 11 kişi yaralandı
Türkiye, İsrail-İran geriliminde tarafları daha büyük çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya çağırdı
RTÜK Başkanı Şahin: RTÜK, bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimize sahip çıkıyor

Benzer haberler

Kırklareli'nde devrilen yolcu otobüsündeki 11 kişi yaralandı

Kırklareli'nde devrilen yolcu otobüsündeki 11 kişi yaralandı

Aynı yaşta kansere yakalanan anne ve kızı, hastalığı birbirlerine destek olarak yendi

Ümraniye’de iki yolcu otobüsü yandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet