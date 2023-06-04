Dolar
20.96
Euro
22.44
Altın
1,948.20
ETH/USDT
1,899.70
BTC/USDT
27,203.00
BIST 100
5,114.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kilis'te çıkan orman yangını söndürüldü

Kilis'in Polateli ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Cebrail Caymaz  | 04.06.2023 - Güncelleme : 04.06.2023
Kilis'te çıkan orman yangını söndürüldü

Kilis

Eğlen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle bölgeye Kilis Orman İşletme Müdürlüğü, Kilis Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında yaklaşık 20 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, gazetecilere, yangının elektrik direğinden çıktığından şüphelendiklerini söyledi.

Rüzgarın da etkisiyle yangının hızlı ilerlediğini belirten Gümüş, "Sağ olsun arkadaşlarımızla yangının hemen önünü keserek söndürdük. Soğutma işlemi yapıyoruz. İki gün boyunca yangının tekrar sıçramaması için bölgeyi takip edeceğiz." dedi.

Gümüş, yangına 1 helikopter, 5 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 pikap, 1 dozer ile Kilis Belediyesi ve İl Özel İdaresi'nin arazözleriyle müdahale ettiklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya, AFAD'da afet yönetimi toplantısına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hindistan'daki tren kazasında ölenler için taziye mesajı
Türkiye, Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları Konsey üyeliğine yeniden seçilmekten memnun
Aksaray'daki trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kilis'te çıkan orman yangını söndürüldü

Benzer haberler

Kilis'te çıkan orman yangını söndürüldü

Kilis'te çıkan orman yangını söndürüldü

Kilis'te depremzedeler için yapılan köy evlerinin inşası sürüyor

Kanada'da etkisini sürdüren orman yangınlarında 3 milyon hektarlık alan zarar gördü

Kilis'te 14 bin kitap kapasiteli ilçe halk kütüphanesinin açılışı yapıldı

Kilis'te 14 bin kitap kapasiteli ilçe halk kütüphanesinin açılışı yapıldı
Kilis'te depremzedeler için yapılan kalıcı konutların inşası sürüyor

Kilis'te depremzedeler için yapılan kalıcı konutların inşası sürüyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet