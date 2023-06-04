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Aksaray'daki trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hacı Özkan  | 04.06.2023 - Güncelleme : 04.06.2023
Aksaray'daki trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Aksaray

Aksaray'ın Eskil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Dinemi G. idaresindeki 68 AC 012 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolunun Bozcamahmut mevkisinde, trafik ışıklarında bekleyen Seyit Ali Tarhan (65) yönetimindeki 03 US 171 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Seyit Ali Tarhan ile otomobilde bulunan kardeşi Adem Tarhan (63) ve eşi Meryem Tarhan (56) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Dinemi G. ve otomobilde bulunan Aysel G, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü 6 yıl önce aynı yerdeki trafik kazasında ilk eşini kaybetti

Kazada hayatını kaybeden Seyit Ali Tarhan ve kardeşi Adem Tarhan'ın cenazeleri ilçeye bağlı Filikçi köyünde toprağa verildi.

Kazada eşi Meryem Tarhan ile hayatını kaybeden sürücü Seyit Ali Tarhan'ın, 2017 yılında aynı yerde yaptığı kazada ilk eşi Dudu Tarhan'ı kaybettiği öğrenildi.

Meryem Tarhan'ın cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi.


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