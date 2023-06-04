Amasya'da şiddetli yağış nedeniyle Taşova-Amasya kara yolu ulaşıma kapandı
Amasya'da şiddetli yağış nedeniyle trafiğe kapanan Taşova-Amasya kara yolunda ekiplerin çalışması devam ediyor.
Amasya
Kent genelinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası merkeze bağlı Kuzgeçe köyünde oluşan taşkın nedeniyle Taşova-Amasya kara yolu ulaşıma kapandı.
Karayolları ve DSİ ekiplerinin, suyu tahliye etme, yoldaki taş ve diğer malzemeleri temizleme çalışmaları devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.