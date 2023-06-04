Dolar
20.96
Euro
22.44
Altın
1,948.20
ETH/USDT
1,899.70
BTC/USDT
27,203.00
BIST 100
5,114.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Amasya'da şiddetli yağış nedeniyle Taşova-Amasya kara yolu ulaşıma kapandı

Amasya'da şiddetli yağış nedeniyle trafiğe kapanan Taşova-Amasya kara yolunda ekiplerin çalışması devam ediyor.

Cihan Okur  | 04.06.2023 - Güncelleme : 04.06.2023
Amasya'da şiddetli yağış nedeniyle Taşova-Amasya kara yolu ulaşıma kapandı

Amasya

Kent genelinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası merkeze bağlı Kuzgeçe köyünde oluşan taşkın nedeniyle Taşova-Amasya kara yolu ulaşıma kapandı.

Karayolları ve DSİ ekiplerinin, suyu tahliye etme, yoldaki taş ve diğer malzemeleri temizleme çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya, AFAD'da afet yönetimi toplantısına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hindistan'daki tren kazasında ölenler için taziye mesajı
Türkiye, Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları Konsey üyeliğine yeniden seçilmekten memnun
Aksaray'daki trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kilis'te çıkan orman yangını söndürüldü

Benzer haberler

Amasya'da şiddetli yağış nedeniyle Taşova-Amasya kara yolu ulaşıma kapandı

Amasya'da şiddetli yağış nedeniyle Taşova-Amasya kara yolu ulaşıma kapandı

Çorum'da sağanak ve dolu Dodurga, Oğuzlar ve Bayat ilçelerini etkiledi

Türkülere konu olan telli turnaların yavruları Amasya'da görüntülendi

Solingen faciasında hayatını kaybedenler Amasya'daki kabirleri başında anıldı

Solingen faciasında hayatını kaybedenler Amasya'daki kabirleri başında anıldı
Hastalar, sağlık ekiplerince sandıklara götürülerek oylarını kullandı

Hastalar, sağlık ekiplerince sandıklara götürülerek oylarını kullandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet