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Kayseri'deki trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi

Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Muhammed Kısır  | 26.07.2024 - Güncelleme : 26.07.2024
Kayseri'deki trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi

Kayseri

Kayseri-Ankara kara yolu Kalkancık Mahallesi'nde dün, S.D. (35) idaresindeki 55 ABV 398 plakalı otomobil ile Faruk B'nin (69) kullandığı 48-TJ-JZ Hollanda plakalı otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan Faruk B, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Faruk B'nin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kazada, S.D. ve eşi L.D. (32) olay yerinde hayatını kaybetmiş, çocukları D.D. (12), H.D. (5) ve H.C.D. yaralanmıştı.

Öte yandan, S.D. ve ailesinin Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'teki evlerinin yıkıldığı, Ankara'ya taşındıkları, tatil için Gaziantep'e giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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