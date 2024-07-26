DASK tırı Türkiye'nin farklı şehirlerinde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK), vatandaşların depreme dair farkındalığını artırmak ve Zorunlu Deprem Sigortası'nı tanıtmak amacıyla yürüttüğü "DASK Tırı Yollarda" projesi üç farklı şehirde vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.
İstanbul
DASK açıklamasında, DASK'ın vatandaşların depreme dair farkındalığını artırmak ve Zorunlu Deprem Sigortası'nı tanıtmak amacıyla yürüttüğü DASK Tırı Yollarda projesi devam ediyor.
Deprem yaşanan bölgelerde, kritik zamanlarda hızla konuşlanarak mobil sigorta ofisi işlevi görebilen DASK Tırı, bu projeyle Türkiye'nin her yerinden vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorularını cevaplıyor, depremin ve sigortalılığın önemine dikkati çekiyor.
Geçen yılın aralık ayında Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir gibi birçok ili gezen DASK Tırı, temmuz ayında yeni rotasıyla serüvene başladı.
16-23 Temmuz tarihleri arasında İzmir'de vatandaşlarla buluşan DASK Tırı, 16-17 Temmuz tarihlerinde Alsancak Cumhuriyet Meydanı'nda, 18-19 Temmuz'da Çeşme'de ve 22-23 Temmuz'da da Seferihisar'da vatandaşlar ile bir araya geldi.
Proje kapsamında DASK ekibi, deprem ve Zorunlu Deprem Sigortası ile ilgili vatandaşlarla röportajlar yaparken, ödüllü bilgi yarışmasıyla farkındalık yaratmaya devam ediyor. Ziyaretçiler aynı zamanda VR sanal gözlüklerle sanal deprem deneyimi yaşayarak deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenleri kalıcı şekilde öğrenme şansını yakalıyor. DASK Tırı, temmuz ve ağustos aylarında gerçekleşecek olan ikinci etabında ayında toplam 4 farklı şehirde, 9 farklı noktada hizmet verecek.
DASK'ın yüksek teknolojik altyapı ile donattığı DASK Tırı, deprem afeti yaşanması halinde hızla ilgili bölgeye intikal edebilen mobil sigorta ofisi olarak sigortalılara afet yerinde destek verebiliyor.
Aynı anda 7 çalışan ile hizmet veren DASK Tırı, uydu teknolojisine dayanan altyapısı sayesinde kesintisiz iletişim sağlayabiliyor. Ofis olarak hizmette olmadığı zamanlarda da Türkiye'yi dolaşarak deprem konusunda toplumsal farkındalığı yükseltmek ve Zorunlu Deprem Sigortası bilincini yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarına devam eden DASK Tırı, İzmir'in ardından Aydın, Muğla ve Antalya illerinde vatandaşlarla bir araya gelecek.
DASK, proje ile Türkiye’nin dört bir yanını ziyaret etmeyi planlıyor. DASK Tır'ı 28-29 Temmuz'da, Muğla'nın Bodrum ilçesinde Liman Başkanlığı önünde, 30-31 Temmuz'da Marmaris ilçesinde Mustafa Yaylalı Sağlık Ocağı önünde, 1-2 Ağustos'ta, Datça ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda, 3-4 Ağustos'ta Fethiye ilçesinde Beşkaza Meydanı'nda ve son olarak 5-6 Ağustos'ta Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla buluşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.