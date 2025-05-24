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Kayseri'de suyla dolan açık maden çukurları havadan görüntülendi

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde suyla dolan kullanılmayan açık maden çukurları dronla görüntülendi.

Sercan Küçükşahin  | 24.05.2025 - Güncelleme : 24.05.2025
Kayseri'de suyla dolan açık maden çukurları havadan görüntülendi Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

İlçeye bağlı Işıklar Mahallesi yakınlarında 2006 yılında çalışmaya başlayan krom maden işletmesi, 6 yıl sonra zeminden çıkan su nedeniyle faaliyetlerini durdurdu.

Toros Dağları ile Kızıldağ arasındaki Kütükyurdu mevkisinde açık kalan maden çukurlarında su birikmeye başladı.

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İçerisinde suyla gölü andıran çukurlar dronla görüntülendi.

Mahalle Muhtarı Yücel Turgut Elkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maden işletmesinin, zeminden su çıkması nedeniyle çalışmayı durduğunu söyledi.

Çukurların derinliğinin 50 metreyi aştığını belirten Elkıran, "Maden işletmesi bize göl kazandırmış oldu. Buraya ara sıra kamp yapmaya gelenler oluyor. Fotoğraf çekmeye gelenler de var. Çevresi çok düzenli olmadığı için fazla kalan olmuyor. Gölden köye borularla su götürdük. Hayvanların su ihtiyacını gölden karşılıyoruz." dedi.

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