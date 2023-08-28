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Kayseri'de sağanak ve dolu etkili oldu

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Hacıbaba Lale  | 28.08.2023 - Güncelleme : 28.08.2023
Kayseri'de sağanak ve dolu etkili oldu Fotoğraf: Hacıbaba Lale - AA

Kayseri

İlçe merkezi ve bazı kırsal mahallelerde aniden bastıran dolu, yerini sağanağa bıraktı.

Yağış sonucu ilçe merkezindeki Cami Kebir ve Kavacık dereleri taştı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda su birikintisi nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

Belediye ekipleri rögarları açarken, bazı esnaf da iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.

Kırsal mahallerde ise meyve bahçelerinin zarar gördüğü öğrenildi.

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