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Kayseri'de sağanak etkili oldu

Kayseri'de öğleden sonra başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Ergün Haktanıyan  | 28.03.2023 - Güncelleme : 28.03.2023
Kayseri'de sağanak etkili oldu

Kayseri

Kent merkezinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ile sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Belediye ekipleri, kent merkezinde su birikintisinin olduğu yerlerde tahliye çalışması yaptı.

Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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