Kayseri'de sağanak etkili oldu
Kayseri'de öğleden sonra başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kayseri
Kent merkezinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ile sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.
Belediye ekipleri, kent merkezinde su birikintisinin olduğu yerlerde tahliye çalışması yaptı.
Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.