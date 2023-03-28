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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da yıkılan 600 Evler Sitesi'nin yapı müteahhidi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan, yaklaşık 1200 kişinin hayatını kaybettiği 600 Evler Sitesi'nin yapı müteahhidi Hayrettin Ersoy tutuklandı.

Sezgin Pancar  | 28.03.2023 - Güncelleme : 28.03.2023
Hatay'da yıkılan 600 Evler Sitesi'nin yapı müteahhidi tutuklandı

Hatay

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde yıkılan, yaklaşık 1200 kişinin hayatını kaybettiği "600 Evler Sitesi" olarak bilinen "600 Evler Konut Yapı Kooperatifi"nin yapı müteahhidi Hayrettin Ersoy hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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