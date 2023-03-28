Karadeniz'de 4 ilde fırtına etkili oldu
Rize, Artvin, Trabzon ve Amasya'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, araçlar hasar gördü.
Rize
Rize il merkezinde etkili olan şiddetli fırtına dolayısıyla bazı evlerin çatısı uçtu.
Dağdibi mevkisinde yola uçan çatı nedeniyle 3 araçta hasar oluştu. Bölgedeki yolun bir şeridi ulaşıma kapatılırken, ulaşım alternatif yoldan sağlanıyor.
Çatı uçması nedeniyle Gülbahar Mahallesi'nde elektrik direğinde hasar oluştu. Bir süre elektrik kesintisinin yaşandığı aynı mahallede 10 katlı evin çatısı, 5 katlı yan binanın giriş kapısı üzerine düştü.
Dursun Ali Camadan, olay anında evde 4 kişi bulunduğunu, şans eseri kimsenin yaralanmadığını söyledi.
Pazar ilçesinde fırtına nedeniyle bazı evlerin çatılarından kopan parçalar yola düştü.
Çayeli ilçesine bağlı Habiboğlu köyünde 1, Gürgenli köyünde ise 2 evin çatısı uçtu. İlçe merkezinden Büyükköy beldesine ulaşımı sağlayan yolda ise 7 ağaç fırtına nedeniyle devrildi.
Hemşin ilçesine bağlı Levent köyünde de 1 evin çatısı uçtu.
Yetkililer, rüzgar ve fırtınanın devam edeceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Artvin
Artvin'in Arhavi ilçesinde etkili fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu.
İlçede akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle çay fabrikası ve Arhavi Devlet Hastanesi'nin de aralarında olduğu bazı binaların çatılarından kopan parçalar çevreye savruldu.
Elektrik kesintisi yaşanan ilçede fırtına dolayısıyla bir taksi durağının çatısı çöktü, çeşitli noktalarda da ağaçlar devrildi.
Trabzon
Ortahisar ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına dolayısıyla bazı bölgelerde ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi, inşaatlardan uçan malzemeler ise çevredeki araçlara zarar verdi.
Boztepe Mahallesi'nde 61 metre uzunluğundaki direkteki Türk bayrağı da rüzgar nedeniyle zarar gördü. Bayrağın bulunduğu yerden alındığı, rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından yerine yenisinin asılacağı öğrenildi.
Ganita mevkisindeki otoparkta kırılan korkulukların kafasına çarpması sonucu yaralanan kişi özel hastaneye kaldırıldı.
Vakfıkebir ilçesinde de şiddetli fırtına halı sahanın direklerinin yıkılmasına yol açtı.
Yola devrilen ağaçları kaldırmaya çalışan Vakfıkebir Belediyesi personeli C.B. de bacağına düşen ağaç parçası nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Amasya
Amasya'nın Suluova ilçesinde şiddetli fırtına etkili oldu.
Fırtına nedeniyle ilçede bazı binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi, iş yerlerinin tabelaları ile camları kırıldı.
Yayaların yürümekte zorluk çektiği şiddetli fırtınada, çatıdan kopan parçanın yüksek gerilim hattına takılması nedeniyle ilçede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.
Ana cadde üzerine devrilen ağaç ise itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.