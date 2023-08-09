Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kayseri
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 24. Cadde'deki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü.
Yangında, fabrika ve içeride bulunan bir kamyonet kullanılamaz hale geldi.
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