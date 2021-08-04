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Kayseri'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 04.08.2021
Kayseri'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 15.38'de ve 6,46 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Vali Şehmus Günaydın, depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kocasinan ilçesi Saraycık bölgesinde saat 15:38'de 4,1 şiddetinde deprem meydana geldi. Görevlilerimiz sahada tarama çalışmalarına başladı." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da "Şükürler olsun şu an için bize gelen veya tespit ettiğimiz herhangi bir olumsuzluk yok. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." paylaşımında bulundu.

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