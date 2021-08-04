Euro
10.04
Dolar
8.47
BIST 100
1,417.13
Altın
1,812.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda perşembe günü Norveç'in Molde takımıyla yapacakları ilk maç öncesi Medical Park Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Muğla'nın Milas ilçesinde Kemerköy Termik Santrali'ne kadar yaklaşan yangın, drone ile havadan görüntülendi.
logo
Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Demir: Çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim

Diyarbakır annelerinden Güzide Demir, "Çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim. Mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Ahmet Kaplan   | 04.08.2021
Diyarbakır annelerinden Demir: Çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim Fotoğraf: Ahmet Kaplan / AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 702'nci gününde sürüyor.

Oğlu Aziz için eylemini sürdüren anne Güzide Demir, son olarak 3 ailenin evladına kavuştuğunu belirterek, aynı sevinci yaşamak istediklerini belirtti.

Çocuğunun kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tuttuğunu dile getiren Demir, "Çocuğumu HDP'den istiyorum. Onlar çocuğumu kandırdı, götürdü. Çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim. Mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Demir, oğluna seslenerek, "Oğlum neredeysen güvenlik güçlerimize teslim ol. Orası senin yerin değil." ifadelerini kullandı.

Oğlu Yusuf için eylem yapan baba Celil Begdaş da evlatlarına kavuşmak için eyleme devam edeceklerini belirtti.

Seslerini duyurduğu için basın mensuplarına teşekkür eden Begdaş, anne ve babaların bu eylem ile evlatlarını geri kazandığını, son olarak 3 ailenin de çocuğuna kavuştuğunu aktardı.

Begdaş, "Sadece bizim evladımız değil, dağda tek bir evladımız kalmayana kadar eylemimizde kararlıyız. Direndikçe biz kazandık. Bu çadır çok şey kazandı. Bu çadır zafer kazandı. Allah'ın izniyle hala da kazanacağız." diye konuştu.

Ailelere kendilerine destek vermeleri çağrısında bulunan Begdaş, "Gelin hep beraber çocuklarımızı bu zalimlerin elinden kurtaralım. Çocuklarımız orada perişan. Gelin güçlü olalım çocuklarımızı alalım." şeklinde konuştu.

Begdaş, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaparak, "Oğlum annen hasta. Ne düğünümüz ne de bayramımız var. Orası senin yerin değil. Gel kalem al eline." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'nin ilgili kurumları uyarılarını yineledi: Tam aşılanma, tüm varyantlara karşı korumada kilit önemde
ABD'de son 24 saatte 571 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Kars İl Sağlık Müdürü Lazoğlu'ndan 'Kovid-19'dan hastanede yatanların yüzde 95'i aşısız' açıklaması
İsrail'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı artmaya devam ediyor
Dünya genelinde 4 milyar 250 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Diyarbakır annelerinden Demir: Çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim

Diyarbakır annelerinden Demir: Çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri 700 gündür evlatları için nöbette

Diyarbakır annelerinden Panay: 10 yıldır hasretim, kurban olurum gel

Diyarbakır annelerinden Panay: 10 yıldır hasretim, kurban olurum gel
Diyarbakır'da 3 ailenin daha evladına kavuşması Hakkarili anneleri umutlandırdı

Diyarbakır'da 3 ailenin daha evladına kavuşması Hakkarili anneleri umutlandırdı
Mali'deki terör mağduru kadınlardan Diyarbakır annelerine destek

Mali'deki terör mağduru kadınlardan Diyarbakır annelerine destek