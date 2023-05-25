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Kayseri ile Yozgat'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Kayseri ve Yozgat'ta sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yozgat'ta dolu ekili alanlarda hasara neden oldu.

Murat Asil, Ömer Ertuğrul  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
Kayseri ile Yozgat'ta sağanak ve dolu etkili oldu Fotoğraf: Ömer Ertuğrul - AA

Kayseri/Yozgat

Kayseri'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezi ve ilçelerde akşam başlayan sağanak kısa sürede etkili oldu.

Sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Melikgazi ilçesi Fatih ve Cumhuriyet mahallelerinde ise dolu yağdı.

Yozgat'ta dolu ekili alanlarda hasara neden oldu

Kent merkezine bağlı Lök köyünde yağan dolu; arpa, nohut ve mercimek ekili alanlar ile bahçelere ve meyve ağaçlarına zarar verdi.

Köy sakinlerinden Abdullah Güler, gazetecilere dolu ve yağmurun yaklaşık 15-20 dakika yağdığını söyledi.

Dolunun ekili alanlara hasar verdiğini belirten Güler, "Dolu; arpa, nohut, mercimek, ayçiçeği ve diğer ürünler ile meyve ağaçlarına zarar verdi." dedi.

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