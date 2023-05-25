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Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta saat 22.59'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Serdar Açıl  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.59'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,17 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

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