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Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2022-Kaymakamlık) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Merve Yıldızalp   | 10.11.2022
Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 16 Ekim'de uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na ait madde analizlerinin incelendiği, cevap anahtarlarının kontrollerinin tamamlandığı, itirazların bilimsel açıdan değerlendirildiği belirtildi.

Alan Bilgisi Testi Temel Soru Kitapçığında yer alan 60 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, söz konusu soru değerlendirme dışı bırakılarak değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi.

Adayların, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebileceği kaydedildi.

Cevaplar 10 gün süreyle erişime açıldı

Açıklamada, adayların cevap kağıtlarının ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinde bugünden itibaren 10 gün süreyle erişime açıldığı anlatıldı.

Adayların, https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebileceği ifade edildi.

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