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Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop çevrelerinde aşırı yağış uyarısı

Kastamonu’nun kuzeyi ile Sinop çevrelerinde bugün ve yarın yer yer aşırı (100 kilogram/metrekare üzeri/12 saat) yağış bekleniyor.

Zeynep Canlı   | 11.08.2021
Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop çevrelerinde aşırı yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kastamonu Abana’da 122, Bozkurt’ta 118, İnebolu’da 113, Küre’de 112, Sinop’ta 111, Erfelek’te 86, Türkeli’nde 70, Gerze’de 58 kg/m2 yağış meydana geldi.

Halihazırda toprağın doymuş halde olduğu bölgede, bugünün ilk saatlerinden yarın gece yarısına kadar öngörülen yağışların Kastamonu’nun kuzeyi ile Sinop çevrelerinde yer yer aşırı (100 kilogram/metrekare üzeri/12 saat) olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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