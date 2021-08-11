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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Bodrum yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bodrum'daki orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Zeynep Canlı   | 11.08.2021
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Bodrum yangını kontrol altına alındı

Ankara

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bodrum yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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