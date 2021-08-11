Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Bodrum yangını kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bodrum'daki orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.
Ankara
Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bodrum yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.
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BODRUM YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 10, 2021
Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.