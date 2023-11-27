Kastamonu'da yük gemisi karaya oturdu
İnebolu ilçesinde karaya oturan yük gemisindeki mürettebatın tümü kurtarıldı.
Kastamonu
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yük gemisi karaya oturdu.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yük gemisi karaya oturdu— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 27, 2023
Gemideki 2'si Türk 11 kişilik mürettebatın tümü kurtarıldı https://t.co/InrcR8Ehj2 pic.twitter.com/atYTYohcmm
İnebolu ilçesinde fırtına nedeniyle Kamboçya bayraklı "Vamos" adlı kuru yük gemisi kıyıya sürüklendi.
Karaya oturan gemideki 2'si Türk 11 kişilik mürettebatın kurtarılması amacıyla AFAD, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, mürettebattan 6 kişiyi itfaiye merdiveni yardımıyla kurtardı. Halatla denize atlayarak kendi imkanlarıyla kurtulan bir personel, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye merdiveni geminin dalgalar nedeniyle sallanması sonucu hasar görünce kurtarma çalışmaya ara verildi.
Kastamonu'dan yeni itfaiye aracının gelmesinin beklendiği öğrenildi.
Yeni gelen itfaiye aracı, gemide kalan diğer mürettebatı da kurtardı. Kurtarılan mürettebat İnebolu Öğretmenevi'ne yerleştirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.