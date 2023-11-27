Samsun'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Samsun'un Asarcık ilçesinde fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Samsun
Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu. Uçan çatı parçalarının elektrik direklerine çarpması sonucu teller koptu.
Elektrik hatlarındaki hasar giderilene kadar ilçenin bazı bölgelerine enerji verilemedi.
Kaymakam Hakan Köksal, bölgede incelemelerde bulundu.
Akyazı Mahallesi'ndeki Abdioğlu Camisi'nin minaresinde de şiddetli rüzgar nedeniyle hasar oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.