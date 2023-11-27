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Samsun'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Samsun'un Asarcık ilçesinde fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Mehtap Köşüş  | 27.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
Samsun'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu Fotoğraf: Mehtap Köşüş/AA

Samsun

Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu. Uçan çatı parçalarının elektrik direklerine çarpması sonucu teller koptu.

Elektrik hatlarındaki hasar giderilene kadar ilçenin bazı bölgelerine enerji verilemedi.

Kaymakam Hakan Köksal, bölgede incelemelerde bulundu.

Akyazı Mahallesi'ndeki Abdioğlu Camisi'nin minaresinde de şiddetli rüzgar nedeniyle hasar oluştu.

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