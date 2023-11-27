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Rize'de etkili olan şiddetli rüzgarda 8 evin çatısı uçtu

Rize'de, şiddetli rüzgar nedeniyle 8 evin çatısı uçtu.

Muhittin Sandıkçı  | 27.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
Rize'de etkili olan şiddetli rüzgarda 8 evin çatısı uçtu

Rize

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından şiddetli rüzgar uyarısı verilen Rize'de, Güneysu ilçesinde 4, merkezde 3 ve Çayeli ilçesinde 1 olmak üzere 8 evin çatısı uçtu.

Çatı uçması ve ağaç devrilmesi sonucu il genelinde 5 arabada hasar oluştu. Çayeli ilçesine bağlı Çataklıhoca Mahallesi'nde ana yol güzergahında şiddetli fırtına sebebiyle yamaçtan kopan ağaçlar otomobilin üzerine devrildi.

Çayeli Belediyesinden yapılan açıklamada, "İtfaiye ekiplerimiz hemen olay yerine intikal edip araçta bulunanları çıkartmıştır. Ekiplerimiz motorlu testereyle ağacı keserek yolu ulaşıma açmıştır. Olayda can kaybı olmazken maddi hasar oluşmuştur." ifadelerine yer verildi.

Şiddetli fırtına sebebiyle Yalı Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatısı uçarak, Amiral Hasan Sarıoğlu Caddesi'nde park halindeki otomobile zarar verdi.

Belediye ekipleri yolu temizleyerek ulaşıma açtı.

İl genelinde aralıklarla fırtına ve rüzgar etkisini sürdürüyor; yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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