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Kastamonu'da sis etkili oluyor

Kastamonu'da kent merkezi ile çevre yolunun Ilgaz Dağı kesiminde sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Özgür Alantor  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
Kastamonu'da sis etkili oluyor Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

Bölgede etkisini artıran sis, Kadıdağı ve Beşdeğirmenler mevkisindeki kara yolunda görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü.

Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları için uyardı.

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