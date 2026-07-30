Güney Kore'nin yeni Ankara Büyükelçisi Boo, "Türkiye'nin insansız hava aracı sektörü, dünya çapında en üst düzey teknolojilere sahiptir ve bunu birçok ülkeye yaptığı ihracatla kanıtlamaktadır." dedi.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Boo, Türk İHA'larının en üst düzey teknolojiye sahip olduğunu söyledi Güney Kore'nin yeni Ankara Büyükelçisi Boo, "Türkiye'nin insansız hava aracı sektörü, dünya çapında en üst düzey teknolojilere sahiptir ve bunu birçok ülkeye yaptığı ihracatla kanıtlamaktadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunan Büyükelçi Boo Sukjong, , Türkiye'deki görevine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Boo, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen NATO Ankara Zirvesi'ne katıldığını dile getirerek, Lee'nin Güney Kore-NATO Savunma Sanayii Ortaklığı 2.0 kapsamında ortak araştırma ve geliştirme, ortak üretim ve ortak işletime kadar genişleyen işbirliği modelini önerdiğini anlattı.

Büyükelçi Boo, Güney Kore ile Türkiye'nin birbirini tamamlayan savunma sanayisi kabiliyetleriyle Lee'nin söz konusu önerisinde öngörülen şartları yeterince karşılayan ülkeler olduğunu söyledi.

Boo, iki ülke arasında kara, hava ve deniz platformları ile silah sistemleri dahil olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği imkanının bulunduğunu belirterek, "İki ülke, sürekli diyalog ve karşılıklı güven temelinde ortak araştırma, teknik işbirliği ve personel değişimini genişletirse yeni işbirliği fırsatları ortaya çıkarılabilecektir. Bundan sonra da her iki ülkeye fayda sağlayacak geleceğe dönük işbirliğinin devam etmesini temenni ediyorum." dedi.

Türkiye'nin ürettiği KAAN savaş uçağı, insansız hava araçları ve insansız deniz platformları gibi geleceğin kuvvet unsurlarının, iki ülkenin ilgi gösterip işbirliği yapabileceği alanlar olduğuna işaret eden Boo, şunları dile getirdi:

"Özellikle Türkiye'nin insansız hava aracı sektörü, dünya çapında en üst düzey teknolojilere sahiptir ve bunu birçok ülkeye yaptığı ihracatla kanıtlamaktadır. Güney Kore ile insansız hava araçları alanında yeterli işbirliği imkanının bulunduğunu ve iki ülke arasındaki teknoloji alışverişi ile ortak araştırmalar yoluyla karşılıklı anlayışın artırılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu işbirliği, uzun vadede iki ülkenin savunma sanayilerinin gelişmesine ve gelecekteki güvenlik kabiliyetlerinin güçlendirilmesine olumlu katkı sağlayacaktır."

Boo, iki ülke arasında ticari ilişkilerin devamlı şekilde arttığına dikkati çekerek, ticaret hacminin 2023'te ilk kez 10 milyar doları aştığını ve 2025'e kadar 3 yıl üst üste 10 milyar doların üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

Güney Kore ile Türkiye arasında 2013'te Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girdiğini hatırlatan Boo, "Lee, 2025'te Türkiye'ye yaptığı devlet ziyareti vesilesiyle elde edilen tarihi kazanımları temel alıp işbirliğinin eksenini biyoteknoloji, altyapı ve nükleer enerji gibi geleceğe dönük sektörlere doğru genişletmeyi planlamaktadır. 11 yıl aradan sonra yeniden toplanan Karma Ekonomik Komisyon da iki ülke arasındaki sağlam ekonomik işbirliği ilişkisini destekleyecek bir odak noktası olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Boo, iki ülke arasında ticaret yapan iş insanlarının karşılaştığı sorunlara ilişkin, büyükelçiliğin internet sitesi üzerinden iki ülkede yerleşik şirketler için danışma kanalı işlettiğini ve gerekli prosedürler konusunda bilgi sağladığını anlattı.

Büyükelçi Boo, Türk şirketlerinin Kore pazarına istikrarlı şekilde yerleşebilmeleri için somut destek sağlamaya devam etmeyi planladıklarını vurguladı.

Son dönemde Türkiye'de Kore kültürüne yönelik ilginin önemli ölçüde artmış olmasından büyük memnuniyet duyduğunu anlatan Boo, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ilginin artık Kore'nin eğitimi, ileri teknolojileri, sanayisi ve genel olarak Kore toplumu hakkındaki ilgiye doğru genişlemesi son derece teşvik edicidir. Büyükelçiliğimiz, Türkiye'deki üniversiteler, araştırma kuruluşları ve gençlerle işbirliğini daha da güçlendirerek öğrenci ve araştırmacı değişimini artırmayı ve yapay zeka, dijital teknolojiler ve ileri sanayiler gibi geleceğe yönelik alanlardaki işbirliği imkanlarını aktif şekilde geliştirmeyi planlamaktadır."

2027, Güney Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 70. yıl dönümü

Boo, gelecek yılın Güney Kore ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 70. yılı olacağına dikkati çekerek, iki ülkenin uzun yıllara dayanan dostluk ve güven temelinde özel ilişki geliştirdiklerini söyledi.

Diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümü vesilesiyle çeşitli etkinlikler yapacaklarını belirten Boo, şunları kaydetti:

"İki ülke, 1957 yılında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana 'kardeş ülkeler' olarak çeşitli alanlarda sağlam dostluk ve işbirliği ilişkileri geliştirmiştir. Biz, diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 70. yıl dönümünü yalnızca geçmiş tarihi anmakla sınırlı tutmayıp önümüzdeki 70 yılı birlikte hazırlamak için bir vesile haline getirmek amacıyla siyaset, ekonomi ve kültür dahil çeşitli alanlarda anma etkinlikleri ve işbirliği projeleri hazırlıyoruz."