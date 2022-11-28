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Kastamonu'da selde zarar gören 5 köprü de trafiğe açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kastamonu-Şenpazar yolunda selde zarar gören 5 köprünün de tamamlanarak trafiğe açıldığını bildirdi.

Merve Özlem Çakır   | 28.11.2022
Kastamonu'da selde zarar gören 5 köprü de trafiğe açıldı

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, etkili sağanak yağışla birlikte Kastamonu’yu Şenpazar ve Cide ilçelerine bağlayan Kesmekayrak ve Derelitekke-2 köprülerinin zarar gördüğü anımsatıldı. Bölgede hasar tespitinin ardından çalışmalara başlandığı belirtilen açıklamada, 21 metrelik Kesmekayrak-1 ve Kesmekayrak-2 köprüleri ile 23 metrelik Kesmekayrak-3 Köprüsü ve 24 metrelik Kesmekayrak-4 Köprüsü'nün tamamlanarak hizmete açıldığı kaydedildi.

Açıklamada, yeniden projelendirilen köprülerde açıklıklar artırılarak, aşırı yağışta gelen debinin geçmesine olanak sağlandığı ifade edildi. Ayrıca çalışılan kesimde yol platformunun 10 metreye çıkarılarak sürüş konforunun artırıldığı vurgulanan açıklamada, köprülerle birlikte 800 metre yolun BSK seviyesinde tamamlandığı bilgisi verildi.

Açıklamada, aynı güzergahta bulunan Derelitekke-2 Köprüsü'nün de tamamlanarak hizmete açıldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Selde hasar gören Derelitekke-2 Köprüsü yeniden projelendirilerek 48 metre uzunluğunda inşa edildi. Ayrıca, yeni yapılan köprüyle birlikte bağlantı yollarındaki imalatlar da tamamlanarak hem yol geometrisi düzeltildi hem de standart yükseltildi. Yeni yapılan köprüyle beraber 700 metre uzunluğundaki bağlantı yolu da BSK seviyesinde yenilendi."

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