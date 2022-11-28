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Şehitler Öztürkmen ve Uğurlu'nun naaşları Gaziantep'e getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ve Piyade Uzman Çavuş Eyyüp Uğurlu için Gaziantep Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Adsız Günebakan, Cebrail Caymaz   | 28.11.2022
Şehitler Öztürkmen ve Uğurlu'nun naaşları Gaziantep'e getirildi

Gaziantep

Şehitler Öztürkmen ve Uğurlu'nun naaşları, askeri uçakla Van’dan Gaziantep Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen törene şehitlerin ailelerinin yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Ali Şahin, Nejat Koçer, Mehmet Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, MHP milletvekili Muhittin Ali Taşdoğan ile diğer ilgililer katıldı.

Öztürkmen'in fotoğrafını taşıyan kardeşi Fatih Mehmet Öztürkmen, törene ağabeyinin askeri pardösüsü ve tören kılıcı ile katıldı, yüzüğünü taktı. Anne Gülcan Öztürkmen ise töreni asker selamıyla izledi.

Şehit Öztürkmen'in naaşı, kara yoluyla defnedileceği Nizip ilçesine bağlı kırsal Dazhöyük Mahallesi'ne götürüldü.

Şehit Uğurlu'nun ise Gaziantep kent merkezinde yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

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