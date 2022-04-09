Dolar
14.75
Euro
16.05
Altın
1,947.30
ETH/USDT
3,187.40
BTC/USDT
42,300.00
BIST 100
2,393.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kastamonu'da heyelan oluşan bölgelerde çalışma yapılıyor

Kastamonu'da heyelan oluşan bazı bölgelerde başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bilal Kahyaoğlu   | 09.04.2022
Kastamonu'da heyelan oluşan bölgelerde çalışma yapılıyor Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kastamonu

Karabük-Kastamonu kara yolunun 8. kilometresinde dün heyelan sonucu çöken yolun bir kısmında Karayolları ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Karabük istikametinin trafiğe kapatıldığı yaklaşık 300 metrelik alanda ulaşım Kastamonu istikametinden sağlanıyor.

Cide ilçesinde de Malyas bölgesinde çaydaki su seviyesinin yükselmesiyle köy yolunun bir kısmı çöktü. Sürücülerin, çöken yola alternatif olarak Dağlı istikameti kullanmaları istendi.

Çatalzeytin, Bozkurt, Devrekani ilçelerinde de küçük çaplı heyelandan etkilenen alanlarda İl Özel İdare ile Karayolları ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 6 bin 986 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 985 bin 206'ya çıktı
Çin'de 1350, Hong Kong'da 2 bin 492 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19'a ilişkin kamudaki normalleşme süreci ve tedbirlere dair genelge yürürlükten kaldırıldı
BioNTech’den Alman hükümetiyle acil durumlarda mRNA tabanlı aşı üretim sözleşmesi

Benzer haberler

Kastamonu'da heyelan oluşan bölgelerde çalışma yapılıyor

Kastamonu'da heyelan oluşan bölgelerde çalışma yapılıyor

Yoğun kar yağışı sonrası ani sıcaklık artışı heyelanları artırıyor

Bozkurt'ta köy yolunda heyelan meydana geldi

Bozkurt'ta su seviyesinin yükselmesiyle hasar gören geçici köprü onarıldı

Bozkurt'ta su seviyesinin yükselmesiyle hasar gören geçici köprü onarıldı

Ordu'da heyelanlar sonucu 168 konut için nakil kararı verildi

Ordu'da heyelanlar sonucu 168 konut için nakil kararı verildi
Önce kanser taraması sonra şehir gezisi

Önce kanser taraması sonra şehir gezisi