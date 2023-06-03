Kastamonu'da etkili olan sağanakta bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Kastamonu
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı.
İlçede öğleden sonra başlayan kuvvetli yağış nedeniyle bazı dükkan ve evlerin alt katlarına su doldu.
İlçe merkezindeki yollar su altında kalırken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Zarı Çayı'nın taşması nedeniyle Pınarbaşı-Azdavay kara yolu da trafiğe kapatıldı.
Azdavay ilçesinde de sağanak nedeniyle bazı ev ve dükkanları su bastı.
İlçede öğleden sonra başlayan kuvvetli yağış nedeniyle bazı dükkan ve evlerin alt katlarına su doldu.
İlçe merkezindeki yollar su altında kalırken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
İlçenin ortasından geçen Devrekani Çayı'nın da debisi yükseldi.
Azdavay Belediyesi ekiplerince bölgedeki söz konusu ev ve iş yerlerinden su tahliyesi yapılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.