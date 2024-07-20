Kastamonu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kastamonu'nun Araç ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu başlayan orman yangınına müdahale ediliyor.
Kastamonu
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı ormanlık alanda bugün öğleden sonra yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.