Dolar
33.04
Euro
35.94
Altın
2,400.55
ETH/USDT
3,502.10
BTC/USDT
66,827.00
BIST 100
11,156.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
KKTC’de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla geçit töreni düzenleniyor. KKTC’de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla geçit töreni düzenleniyor.
logo
Gündem

Kastamonu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kastamonu'nun Araç ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu başlayan orman yangınına müdahale ediliyor.

Özgür Alantor  | 20.07.2024 - Güncelleme : 20.07.2024
Kastamonu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kastamonu

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı ormanlık alanda bugün öğleden sonra yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY: Tüm operasyonlarımız normal seyrine dönmüştür
Bakanlardan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü mesajları
KPSS Alan Bilgisi sınavlarının ikinci oturumu yapıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından iki işçiyle ilgili "mobbing" iddialarına ilişkin açıklama
Kastamonu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Bulgaristan Cumhurbaşkanı'ndan, yangın söndürme çalışmalarına destek veren Türkiye'ye teşekkür

Bulgaristan Cumhurbaşkanı'ndan, yangın söndürme çalışmalarına destek veren Türkiye'ye teşekkür

Kastamonu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Uşak'taki orman yangınları kontrol altına alındı

Uşak'taki orman yangınları kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet