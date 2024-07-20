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Elektrik akımına kapılarak ölen Öktemay'ın annesi adalete güveniyor

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren İnanç Öktemay'ın annesi Nevin Öktemay, adalete güvendiğini ve sorumluların gerekli cezaları alacağına inandığını belirtti.

Seda Nur Yıldırım  | 20.07.2024 - Güncelleme : 20.07.2024
Elektrik akımına kapılarak ölen Öktemay'ın annesi adalete güveniyor

İzmir

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Konak ilçesinde 12 Temmuz'da elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın annesini ziyaret etti.

Çankırı, acılı anne Nevin Öktemay'ya başsağlığı dileklerini iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öktemay, Denizli'de ikamet ettiğini, oğlunun ölüm haberini alınca İzmir'e geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şırnak'ta askerlik yapmıştı. Müziği çok sevdiği için müzisyenlik yapardı. Çok yardımsever ve merhametliydi. Damatlık giymesini beklerken oğlumu kefeniyle kucakladım. Cumhurbaşkanımız da konuşmasında yer verdi. Yüreği yanan bir anne olarak buradan ona selam ediyorum. Adalete güveniyorum. Yargı gerekeni yapacaktır. Benim canım gitti başka canlar gitmesin."

Ceyda Bölünmez Çankırı da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü aktardı.

Olayın takipçisi olduğunu belirten Çankırı, "Konuyla alakalı olarak gerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız gerekse kolluk kuvvetlerimiz tüm hassasiyetiyle çalışıyor. Bu olaydan kim ya da kimler sorumlu ise en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Ne mutlu ki böyle yardımsever bir evlat yetiştirmişsiniz. Başkası olsa belki sırtını döner giderdi. Ama sizin evladınız bire daha insan olmanın durum ve şartlara bağlı olmadığını bizlere hatırlattı." şeklinde konuştu.

Olay

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ile ona yardım etmeye çalışan İnanç Öktemay elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 14'ü tutuklanmıştı.

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