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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacak. Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi Kastamonu’da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.
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Kastamonu'da çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Özgür Alantor, Bilal Kahyaoğlu  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
Kastamonu'da çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Koçcağız ve Cambaz köyleri arasındaki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye giden Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 4 ayrı noktadan yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangına helikopterle havadan da müdahale ediliyor.

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