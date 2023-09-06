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Kastamonu'da ayı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde ayı saldırısında ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Özgür Alantor  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
Kastamonu'da ayı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı

Kastamonu

Kastamonu'nun Devrekani ilçesine bağlı Yazıbelen köyünde hayvan otlatan Ali Osman Celiloğlu'na (60), ayı saldırdı. Bu sırada havlayan köpeklerin seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, olay yerine geldiklerinde Celiloğlu'nu yaralı halde buldu.

Ambulansla Devrekani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Celiloğlu, ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Celiloğlu'nun tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

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