Avrupa'dan motosikletle umreye giden Türkler dönüşte Ürdün'deki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

Dönüş yolunu da motosikletle kateden grup, Ürdün'ün Salt kentindeki Türk Şehitliği'ne uğrayarak burada dua etti. Şehitlikte bulunan müzeyi ziyaret eden gurbetçi Türkler, gözyaşlarına hakim olamadı.

Motosikletli umreciler, geçtikleri güzergahlarda Suriye ve Ürdün gibi Arap ülkelerinde, halkın motosikletlerindeki Türk bayraklarını gördüğünde kendilerine sevgi gösterisinde bulunduğunu ve fotoğraf çekilme yarışına girdiğini söyledi.

Fotoğraf : Salaheddin Mohamad/AA

Umreciler, kendilerini en çok şaşırtan noktalardan birinin de Suriye'de Türkçe konuşan kişilerin sayısının oldukça fazla olması olduğunu belirtti.

Gurbetçi umreciler, motosikletle gerçekleştirdikleri yolculuğu ve kutsal topraklarda yaşadıkları deneyimleri AA muhabirine anlattı.

Fotoğraf : Salaheddin Mohamad/AA

"Hollanda'dan yola çıktık Mekke yakınlarında ihrama girdik"

Hollanda'dan Mekke'ye motosikletle umre yolculuğu yapan 61 yaşındaki Behzat Bülent Başçı, motosikletle yaptığı umre yolculuğunda birçok zorlukla karşı karşıya geldiğini ancak motosiklet yolculuğunun insana hür olduğu hissini verdiğini söyledi.

"Tabi motorla gitmek baya meşakkatli oluyor. Yağmur altında, bazen kar altında ama bu sefer kar görmedik. Bol yağmur gördük. Ama yine de güzel oluyor motor üstünde gezmek. Ayrı bir hürriyet veriyor insana." diyen Başçı, özellikle Suriye'de insanların kendilerini canı gönülden karşıladığını ifade etti.

Fotoğraf : Salaheddin Mohamad/AA

Çok sayıda Suriyelinin Türkçe bilmesi karşısındaki şaşkınlığını dile getiren Başçı, "Hemen motorlarımızın yanına geliyorlar. Suriye'de artık çok Türkçe bilenler var. 'Abi ben Türkiye'de yaşadım' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Başçı, Ürdün'deki Salt Türk Şehitliği'ni ziyaret ederken gözyaşlarına hakim olamayarak şunları söyledi:

“Evet, burada 300'ün üzerinde şehit var. Bu şehitler 1918'de ölmüşler. 73 yılında mağarada bulunmuşlar. Daha bulunmayan nice şehitler var. Suriye o zamanlar Osmanlı topraklarıydı. Buralar da Osmanlı topraklarıydı. Sonuçta her yerde şehitler var, hepsi bizim şehitlerimiz.”

Fotoğraf : Salaheddin Mohamad/AA

Bunun motosikletle ilk umre yolculuğu olduğunu belirten Başçı, "Mekke'ye varmadan önce ihrama girdik. 200 kilometre boyunca ihram içinde motor üzerinde ayrı bir insan zorluk yaşıyor, ama insan sabrediyor." diye konuştu.

“Hollanda'dan Mekke'ye tam 1 buçuk haftada geldik”

Motosikletli umre grubundaki Sait Bülent Kocaoğlu, Avrupa'yı motosikletle karış karış gezdiklerini ve Mekke'yi Medine'yi ziyaret edip umre yapmanın hep hayali olduğunu söyledi.

Fotoğraf : Salaheddin Mohamad/AA

"Motor kulüpleri olarak geçen senelerde Asya ve Afrika ülkelerini; kıtaları da gezdik. Ama tabi bu arada içimizde her zaman olan bir hayal, motorlarımızla Mekke'ye gitmek, umre yapmak her zaman vardı." diyen Kocaoğlu, yol boyunca insanların motosikletli umre grubunu şaşkınlıkla karşıladığını belirtti.

Suriye'de, Ürdün'de ve Suudi Arabistan'da insanların kendilerini çok güzel karşıladığını anlatan Kocaoğlu, şunları söyledi:

“Hollanda'dan, Belçika'dan ve Almanya'dan kalkıp Suudi Arabistan'ın güneyine kadar inebilmek bu sıcaklarda motor kıyafetleriyle ve motorlarla büyük bir cesaret olduğunu düşünüyor insanlar.”

Fotoğraf : Salaheddin Mohamad/AA

"Hollanda'dan Mekke'ye biz tam 1 buçuk haftada geldik." diyen Kocaoğlu, Mekke ve Medine'de kendilerini etkileyen çok şey olduğunu ancak Salt Türk Şehitliği'nin ayrı etkileyici bir manevi atmosferi bulunduğunu dile getirdi.

Kocaoğlu, yolculukları boyunca soğuk, yağmur ve kar gördükleri ülkeler olduğunu, güneye ulaşınca da 40-45 dereceye kadar sıcaklıkla yüzleştiklerini belirtti.

Fotoğraf : Salaheddin Mohamad/AA

Uçak ve araç yolculuğuna nazaran motosikletle umre yapmanın daha zor olduğunu söyleyen Kocaoğlu, şunları kaydetti:

“İpek Yolu gibi yolculuklarda insanlar develerin, atların üzerinde haftalarca, aylarca o hayvancağızın üzerinde yolculuk yapıyorlardı. Biz aslında motorcular olarak macerayı seven bir camia olarak zoru başarmak istedik, başardığımıza inanıyorum, Allah herkese nasip etsin diyorum.”

Fotoğraf : Salaheddin Mohamad/AA

Suriye'de çocukların motosikletteki Türk bayrağını görünce gülümsemesi başka bir gurur

Avrupa'dan Mekke'ye giden ilk Müslüman Türk kadın motorcu olduğunu söyleyen Şeyma Zararsız da şu ifadeleri kullandı:

"Bunu aslında planlamadım. Kısmet bana imiş, Hiç ilk ben olacağım diye bir düşüncem olmadı. Türk kadını olarak bunu başarmak benim için çok büyük bir gurur. O kutsal topraklara rahat değil de, zorlukları aşarak ulaşmak ayrı bir mutluluk, ayrı bir gurur."

Fotoğraf : Salaheddin Mohamad/AA

Suriye'de motosikletlerindeki Türk bayrağını gören çocukların gülümsemesinin gurur verici bir tablo olduğunu dile getiren Zararsız, şunları söyledi:

“Türk bayrağını çocuklar gördüğünde yüzleri güldüğü an bambaşka duygu veriyor tabi. Suriye'de çocukların gülümsemesi, Türk demesi, bayrağı göstermesi gerçekten büyük bir gurur.”

“İhramla 40 derece sıcaklıkta 180 kilometre gitmek baya zorladı”

Motosikletle umre yolculuğu yapan Yücel Tekin de yol boyunca 7-8 motorcuyu bir arada gören çok sayıda kişinin kendileriyle fotoğraf çektirmek ve sohbet etmek istediğini anlattı.

Suriye'den geçerken çok üzüldüğünü, çünkü yıkılmamış bir ev görmenin neredeyse imkansız olduğunu söyleyen Tekin, "Çocuklar, Türkçeyi yıllardır bizim ülkede kaldıkları için su gibi konuşup 'Aaa Türkiye'den geliyorsunuz. Ben de 5 sene orada kaldım, İstanbul'da kaldım, Edirne'de kaldım' derken bayağı bir iletişim oluyordu. Çok da rahat bir iletişim oldu. Bu da bizi biraz gerçekten duygulandırdı." ifadelerini kullandı.

İhramla motor yolculuğunun zorlu olduğunu vurgulayan Tekin, "40 derece sıcaklıkta ihramla 180 kilometre gitmek bize baya bir zor geldi ama sonuçta kutsal topraklara ulaşmamız bizim amacımızdı. Sonuçta orayı da gördük, hedefimize de ulaştık. Allah'ım kabul etsin diyorum." dedi.

Motosikletli umreciler sınırlardan geçerken Türk misyonlarının kendilerine çok yardımcı olduğunu dile getirerek onlara teşekkürlerini iletti.