Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Çelebiler Mahallesi mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle kara yolunun yaklaşık 40 metrelik kısmı çöktü.
Kastamonu
Yolun ulaşıma tekrar açılması için ekipler çalışma başlattı.
Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe geleninde son bir haftadır yoğun yağışın etkili olduğunu belirtti.
Yağış sonucunda heyelan yaşandığını anlatan Demir, "Ana yol tamamen kapanmıştır. Çalışmalar hızla devam ediyor. İnşallah 2 gün içerisinde yol faaliyete geçebilir." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.