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Gazze'ye destek müzayedesi 18 Nisan'da düzenlenecek

Gazze'de uzuv kaybı yaşayan bireylerin protez ihtiyacını karşılamak için "Engelsiz Gazze" başlığı altında sanat müzayedesi düzenlenecek.

Aişe Hümeyra Akgün  | 13.04.2025 - Güncelleme : 13.04.2025
Gazze'ye destek müzayedesi 18 Nisan'da düzenlenecek

Istanbul

Birlikte Sanat Derneğinden yapılan açıklamaya göre, ressam İlhami Atalay ve Cemal Toy'un yanı sıra birçok sanatçının öncülüğünde yapılacak müzayedede, 60 sanatçının bağışladığı yaklaşık 200 eserlik seçki yer alacak.

Müzayedede resim, desen, geleneksel sanatlar gibi çeşitli tekniklerle üretilmiş eserlerin yanı sıra İlhami Atalay'ın canlı performansla ortaya koyduğu "Filistin Çizgileri" serisi de olacak.

Müzayede, 18 Nisan akşamı saat 20.30'da ressam Cemal Toy'un Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirilecek.

İzleyiciler canlı yayında pey vererek müzayedeye katılabilecek. Ayrıca önerilen tutarda bağış yapan sanatseverler müzayede tarihinden önce de eser edinebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birlikte Sanat Derneği kurucusu ressam Cemal Toy, etkinliğe dair şu değerlendirmede bulundu:

"Sanatçılar olarak bu zulme sessiz kalmamız elbette imkansız. Bugüne kadar çeşitli sergi ve projelerle bu soykırımın karşısında durduk ve sanat yoluyla destek olmaya çalıştık. Bu müzayedede de İlhami Atalay başta olmak üzere her yaştan sanatçı tarihe not düşen işler ortaya koydu. Bugün sanatçılarımızın çizdiği bu imgeler hem yıkımı hem direnişi hem de umudu temsil ediyor. Picasso'nun 'Guernica'sı nasıl bir dönemin savaş gerçeğinin evrensel bir sembolü haline geldiyse İlhami Atalay'ın canlı performansla ortaya koyduğu Filistin Çizgileri serisi de Gazze'de yaşanan soykırımın belgeleri niteliğinde."

Fatih Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen müzayedede bağışların tamamı AID Uluslararası Doktorlar Derneğinin Gazze'deki ampute bireyler için sürdürmekte olduğu Engelsiz Gazze Protez üretimi projesinde kullanılacak.

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Gazze'ye destek müzayedesi 18 Nisan'da düzenlenecek

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