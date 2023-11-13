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Kaş'ta yağmurun ardından denizin rengi değişti

Antalya'nın Kaş ilçesinde, sahile yakın kesimlerde yağmur nedeniyle deniz suyunun rengi kahverengiye döndü.

Talip Demirci  | 13.11.2023 - Güncelleme : 13.11.2023
Kaş'ta yağmurun ardından denizin rengi değişti Fotoğraf: Talip Demirci - AA

Antalya

İlçede öğle saatlerinde başlayan kısa süreli sağanak neticesinde yağmur suları denize ulaştı, mavi ile kahverengi birbirine karıştı.

Yüksek kesimlerden gelen yağmur suları, Marina, Kaş Limanı ve Küçük Çakıl Plajı çevresinde denizin rengini değiştirdi. Denizin bir tarafı maviliğini korurken, diğer yanı ise kahverengiye büründü.

Denizin renginde yaşanan değişim dron ile görüntülendi.


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