Kaş'ta ormanlık alanda yangın çıktı
Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını başladı.
Antalya
Ova Mahallesi Çaykenarı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanın fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.