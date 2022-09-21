Dolar
18.33
Euro
18.12
Altın
1,684.25
ETH/USDT
1,367.40
BTC/USDT
19,613.00
BIST 100
3,245.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Çavuşoğlu: Terörü besleyen faktörleri ele almadıkça terörle mücadele kazanılamaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terörü besleyen faktörleri ele almadıkça terörle mücadelenin kazanılamayacağını belirtti.

Islam Doğru   | 21.09.2022
Bakan Çavuşoğlu: Terörü besleyen faktörleri ele almadıkça terörle mücadele kazanılamaz

New York

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantıları için New York'ta bulunan Çavuşoğlu, The Westin Grand Central otelde düzenlenen Terörizmle Mücadele Küresel Forumu (TMFK) 12. Bakanlar Oturumu'na iştirak etti.

Burada yaptığı konuşmada Çavuşoğlu, terörizmin gelişen küresel bir meydan okuma olduğunu ifade ederek teknolojiye daha fazla erişimin bu alandaki tehdidi artırdığına dikkati çekti.

Çavuşoğlu, ayrıca örgüt sonrası terörizm gibi yeni bir fenomenle karşı karşıya olduklarını kaydederek "Terör gruplarıyla gevşek bir şekilde bağlantılı olan ancak anlatılarından ilham alan küçük birimler veya yalnız aktörler tarafından yapılan saldırılar ciddi bir zorluk teşkil ediyor." dedi.

İslamofobi, beyaz üstünlüğü ve ırkçılığın yol açtığı şiddetli aşırı sağ saldırıların da yükselişte olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, bölgesel ve mezhepsel gerilimlerin, hoşgörüsüzlük ve zayıf devletlerin, terörist anlatılara zemin hazırladığını dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Terörü besleyen faktörleri ele almadıkça terörle mücadele kazanılamaz. Terörist anlatılarını durdurmak için ideolojilerini yenmek şart. Terör gruplarının hak ve özgürlükleri kötüye kullanmasına ve sığınma sistemlerini istismar etmesine izin vermemeliyiz. Terörizme karşı mücadelemizde başarı, teröristlere güvenli bir sığınak vermemek için ortak çabalarımıza bağlıdır. Tecrübe bize terörün dini ve etnik kimliği olmadığını öğretti ve terörün tüm biçimleri ve tezahürleriyle mücadele etmeliyiz. Çifte standarda yer olmamalı."

“Türkiye'nin desteğine güvenebilirsiniz”

"Terörün farklı biçimlerinden çok çektik." diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin, FETÖ ve PKK/PYD/YPG terör örgütleriyle mücadele ederken DEAŞ'la mücadelede ve yabancı terörist savaşçıların hareketlerinin engellenmesinde de önemli rol oynadığının altını çizdi.

Çavuşoğlu, Türk güvenlik güçlerinin en son, DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'yi yakaladığını hatırlatarak, bir terör örgütüne, başka bir terör örgütüne karşı savaşıyor diye meşruiyet kazandırmanın ters tepeceği uyarısında bulundu.

TMFK'nin terör tehdidine toplu olarak yanıt verebilecek değerli bir platform olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, kurucu üye olarak bu Forum'un çalışmalarını desteklediklerini belirterek "Türkiye'nin desteğine güvenebilirsiniz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li Senatör Risch'i kabul etti
Fuat Oktay başkanlığında Kişisel Verilere İlişkin Düzenleme İhtiyaçları Toplantısı yapıldı
Kaş'ta ormanlık alanda yangın çıktı

Benzer haberler

Bakan Çavuşoğlu: Terörü besleyen faktörleri ele almadıkça terörle mücadele kazanılamaz

Bakan Çavuşoğlu: Terörü besleyen faktörleri ele almadıkça terörle mücadele kazanılamaz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York diplomasisi sürüyor

Çavuşoğlu, New York'ta KKTC Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Çekilirken bile Ermenistan'ın yakıp yıkması iyi niyetli olmadığını gösteriyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Çekilirken bile Ermenistan'ın yakıp yıkması iyi niyetli olmadığını gösteriyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Her zaman can Azerbaycan’ın yanındayız. Can Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Her zaman can Azerbaycan’ın yanındayız. Can Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü Abdulla ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü Abdulla ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet