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Ekonomi

DEİK'in mottosu "ticaret diplomasisi"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, bu yıl "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nu ticari ilişkilerin gelişmesi açısından fırsat olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Hatice Özdemir Tosun  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
DEİK'in mottosu "ticaret diplomasisi" Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

Antalya

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2025, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Foruma katılan DEİK Başkanı Olpak, AA muhabirine, forumun devlet başkanları, dışişleri bakanları, bakanlar, iş dünyası temsilcilerinin katıldığı önemli bir platform olduğunu söyledi.

DEİK ailesi olarak ilk günden itibaren forumda yer aldıklarını dile getiren Olpak, forumda değerlendirilen konuların iş dünyasını da etkilediğini kaydetti.

DEİK'in mottosunun "ticaret diplomasisi" olduğunu ifade eden Olpak, ticareti ulusal alanda Ticaret Bakanlığı ile uluslararası düzeyde ise Ticaret Bakanlığının yanı sıra Dışişleri Bakanlığı taraflarıyla değerlendirdiklerini anlattı. Olpak, bu açıdan bu tür organizasyonların iş dünyasını da yakından ilgilendirdiğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın forumun açılışında dünyadaki savaşlara, dramlara, Gazze'deki olaylara değindiğini anımsatan Olpak, şunları söyledi:

"Ticaret üzerinden, yatırımlar üzerinden dünyadaki savaşları nasıl engelleyebiliriz, ticareti geliştirerek ülkeler arasındaki ilişkiyi nasıl artırabiliriz, bunun gayreti içerisindeyiz. Elbette ticari bir şirketin kuruluş gayesi para kazanmaktır ama para kazanmanın farklı çıktılarını düşündüğümüz zaman o para kazanma ülkenin kalkınmasıyla ilgili bir faktördür, o para kazanma insanların mutluluğuyla ilgilidir. Bu çerçevede değerlendiriyoruz. Bu açıdan önemli bir organizasyon."

Nail Olpak, Antalya Diplomasi Forumu'nun birincisinden itibaren olumlu dönüşlerini aldıklarını, dördüncü forumun da son derece verimli geçtiğini anlattı.

Forumun gerçekleşmesinde emeği bulunan eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ekibine teşekkür eden Olpak, bu tür organizasyonların sürekliliğinin önemli olduğunu belirtti.

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