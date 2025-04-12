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Teknoloji, Savunma sanayisi

ROKETSAN Endonezya'da ortak üretim tesisi kuracak

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Endonezya ile ortak üretim tesisi projesi için sözleşme imzaladıklarını belirterek, "Türkiye'nin savunma sanayindeki işbirlikleri sadece bir ürün satmaktan ibaret değil." dedi.

Hatice Özdemir Tosun  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
ROKETSAN Endonezya'da ortak üretim tesisi kuracak Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

Antalya

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2025, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Foruma katılan ROKETSAN Genel Müdürü İkinci, AA muhabirine, Antalya Diplomasi Forumu'nun Türkiye'nin diplomatik alanda gerçekleştirdiği en önemli faaliyetlerden biri olduğunu, birçok ülkenin devlet başkanlarının, bakanlarının forumda bir araya geldiğini söyledi.

Forumda savunma bakanlarının da bulunduğunu ve özellikle Türkiye'nin savunma sanayindeki ilişkilerinin geliştirilmesinde kritik rol oynadığını belirten İkinci, kendilerinin de ROKETSAN olarak uluslararası alanda işbirliklerini artırmak ve mevcut işbirliklerini daha yüksek zemine ulaştırmak amacıyla forumda bulunduklarını kaydetti.

Forumda çok sayıda devlet başkanı ve savunma bakanıyla görüşme fırsatı yakaladıklarını vurgulayan İkinci, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde Türk savunma sanayinin ihracatını hızlı artırabilmek için uluslararası ilişkilerin, uluslararası işbirlikteliklerinin çok hızlı artırılmasını hedefliyoruz. En son bizim de yayınlamış olduğumuz Endonezya ile bir ortak üretim sözleşmemiz, ortak üretim tesisi kurma projemiz var, bu konuda Endonezya Cumhurbaşkanı da buradaydı, onunla direkt görüşme fırsatı yakaladık. Bu ilişkilerin hızlı bir şekilde yukarıya taşınması bizim ülkemizin savunma sanayi ihracatının da artırılması için kritik önem arz ediyor."

Gemisavar, seyir füzeleri ve çeşitli akıllı mühimmat sistemleri üretilecek

İkinci, Endonezya merkezli savunma sanayi şirketi ile imzaladıkları anlaşmanın gemisavar füze, seyir füzeleri ve çeşitli akıllı mühimmat sistemlerinin üretimini kapsadığını ifade etti.

Ortaklığın öncelikli hedefleri arasında teknoloji transferi, yerel savunma sanayi altyapısının güçlendirilmesi ve Endonezyalı mühendisler ile teknisyenler için eğitim programları olduğunu aktaran İkinci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin savunma sanayindeki işbirlikleri sadece bir ürün satmaktan ibaret değil. Türkiye aslında dost ve kardeş ülkelere, müttefik ülkelere, savunma sanayi konusunda birlikte teknoloji geliştirmeyi de sunuyor. Bu bize şöyle bir alan açıyor. Aslında klasik anlamda ürün satmak yerine işbirlikleriyle mevcut olan pazarı büyütmek ve mevcut olan pazarda da aslında Türkiye'nin üretim kabiliyetini yukarıya taşıma avantajını sağlıyor. Bu aslında birçok ülke için çok önemli bir avantaj. Özellikle savunma sanayinde yatırım yapmak isteyen ülkeler, Türkiye ile yapılan işbirliklerinin çok büyük faydasını görüyorlar. Bizim ülkemiz açısından da aslında mevcut kabiliyetlerimizin üzerine koyabileceğimiz, onları geliştirebileceğimiz bir imkan sağlıyor."

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