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Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım, İstanbul’da basın toplantısı düzenliyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. - VTR
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Kaş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ayşe Yıldız, Talip Demirci  | 23.06.2023 - Güncelleme : 23.06.2023
Kaş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya

İkizce Mahallesi Gölet mevkisinde ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, 3 helikopterle havadan, 5 arazöz, itfaiye ve 3 ilk müdahale aracıyla karadan müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışma başlatıldı.

Yangında bir hektar alan zarar gördü.

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