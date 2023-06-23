Kaş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Antalya
İkizce Mahallesi Gölet mevkisinde ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına, 3 helikopterle havadan, 5 arazöz, itfaiye ve 3 ilk müdahale aracıyla karadan müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışma başlatıldı.
Yangında bir hektar alan zarar gördü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.